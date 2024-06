– Az idei évad szerepei után hogy tekint a jövő feladataira?

– A mostani évadom gyönyörű volt, hálás vagyok, hogy lehetőséget kaptam számos műfajban megmutatni magam. Izgatottan várom az előttem álló szerepeket is. Már elkezdtük próbálni a „Vízkereszt, vagy amit forgattok” előadást, amelyet ősszel mutatunk be, s amely új kihívást is jelent, hiszen olyan karaktert formálhatok meg, amilyent már régóta nem játszottam. Majd következik az „Anconai Szerelmesek 2.”, melynek az első részét tíz éven át nagy sikerrel játszottuk, s amelyben még várandósan is felléptem. Játszom majd a Hőstenor című bohózatban is, erre is örömmel tekintek előre. Továbbra sem fogok tehát unatkozni, de nem is szeretek!

Stubendek Katalin fontosnak érzi, hogy segítse a fiatal kollégákat

A Pécsi Nemzeti Színház művésznője, Stubendek Katalin a közönségdíj férfi díjazottja által elmondottakra is reflektált.

Hangsúlyozta, fontos számára, hogy segítse, támogassa a fiatal színésztársait is a pályájuk kezdetén.

– Takaró Kristóf, a közönségdíj másik nyertese kitért kettejük barátságára, a gondoskodásról, amit megtapasztal.

– Valóban jó barátság alakult ki köztünk, s az is igaz, hogy én mindig is szerettem gondoskodni másokról. Fontosnak tartom, hogy a fiatal kollégákat egy kicsit felkaroljam, segítsem őket beilleszkedni, hiszen pontosan tudom, milyen az, amikor valaki egy idegen városba érkezik. Mindig odafigyelek, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Kristófot is, amikor idejött, a „szárnyaim alá vettem”, s örömmel tapasztalom, hogy ő különösen nyitott a tapasztaltabb kollégák véleményére, így mindig szívesen beszélgetek vele egy-egy szerep vagy előadás kapcsán is. A legtöbb kérdésben egy véleményen vagyunk, ez biztosan abból is fakad, hogy sok hasonló értéket hozunk otthonról.