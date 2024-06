Megújulhat a Szászvári Helytörténeti és Bányászati Kiállítás - a Nemzeti Múzeum megkeresésére állította össze a fejlesztési csomagot az önkormányzat, a támogatási keretösszeg 18 millió forint. A tervek szerint a pénzből a kiállított tárgyak, eszközök, iratok digitalizálására kerül sor, kutathatóvá téve a gyűjteményt a világhálón. Mindemellett cél a múzeum körülötti tér fejlesztése is. A parkban levő emlékhely területén tanösvényt alakítanak ki, ahol a bánya történetét mutatják be: a jellemző épületeket, a bányamunkát, a lassan feledésbe merülő technológiákat tárják a nagyközönség elé. Az emlékparkban a Szászvári Bánya egyik jellemző aknatornyának nagyméretű makettje kap helyet, a múzeum udvarában levő pincében pedig fabiztosítású vágatszakaszt alakítanak ki, bemutatva a hagyományos vágatbiztosítási módszert. A fejlesztési terv szerint a kiállítás digitális formában is elkészül, melyet a VR szemüvegen keresztül meg lehet majd tekinteni. Újítás továbbá egy bányászati tematikájú szabadulószoba kialakítása - interaktív élménnyel szeretnénk a fiatalok számára vonzóvá tenni a kiállítást, a bányászatot. A projekt befejezésének határideje ez év október.