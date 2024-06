Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Érdekvédelmi terület (17.30), Kék pelikan (18.00), Furiosa (19.30), Motorosok (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Agymanók 2. (14.15, 16.15), Bad Boys – Mindent vagy többet (18.15), Motorosok (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A figyelők (13.40, 20.30), Agymanók 2. (10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 19.30, 20.15, 3D: 10.10, 12.20, 14.30, 16.40, 18.50), A kaszkadőr (15.50), A majmok bolygója: A birodalom (13.00, 19.00), Anyai ösztön (13.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (10.30, 11.50, 13.00, 14.20, 15.30, 16.50, 18.00, 19.20, 20.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.15), Furiosa: Történet a Mad Maxből (16.00, 20.10), Garfield (11.20, 13.30, 15.45, 18.00), Gyönyörű esküvő (10.30), Haikyu!! The Dumpster Battle (11.30), Képzeletbeli barátok (11.30), Kinyírni a világot (17.30, 20.00), Kunf Fu Panda 4. (11.00), Motorosok (12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Szuperék (10.00, 15.30, 18.30).

Koncert

Orfű: Fishing On Orfű. Gyönyörök Kertje Nagyszínpad: Tudósok (17.00), Bohemian Betyars (19.00), Carson Coma (21.10), Kiscsillag (23.30), Csillagos Éj Nagyszínpad: Hűvös (18.00), Péterfy Bori & Love Band (20.10), Blahalouisiana (22.20), Deva (00.50), Az Orfűi Picsahal Nagysátor: Sisi (18.00), Bongor (18.50), Lil Frakk (19.45), Mikee Mykanic (20.40), 6363 (22.00), Dé:Nash (23.30), Co Lee (01.00), Amondó Színpad: Tengeri Püspök (17.00), Wires (18.00), Vodka For Kids (19.00), Tehetségkereső: Légüres Tél (20.00), The Devil’s Trad (21.10), Grand Mexican Warlock (22.30), Kakadu & Bölömbika (23.45), Dead Gray (00.50), DJ Suhaid (02.00), Borfalu: Symbiosis 5 (18.00), Kacaj (20.10), Kale Lulugyi (22.30), Romano Drom (00.50), A Tűzhöz Közel: Mesél az erdő: Lenkke_ (16.00), Mesél az erdő: Bodor Áron: A csendesebb részem (17.00), Laurie. (19.00), Orfű Összehoz: Beck Zoli & Balla Gergely (21.10), Rühös Foxi (23.30), Urban Vinyl (01.00), Önismereti diszkó (02.30).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Mecseki Fotóklub: „Rögtönzött töredékek” a 20 éves InstArt Csoport kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2024. szeptember 9-ig, hétköznapokon 9-16 óráig.