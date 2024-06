Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Tökéletes Napok ( 17.30), Kék pelikan (18.00), Furiosa (19.30), Motorosok ( 20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Agymanók 2. (14.00, 16.00), Motorosok (20.30).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A figyelők (13.40, 20.30), Agymanók 2. (10.50, 11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 19.30, 20.15, 3D: 10.10, 14.30, 16.40, 18.50), A halálkártya (21.00), A kaszkadőr ( 15.50, 22.20), A majmok bolygója: A birodalom (13.00, szo: 21.40), Anyai ösztön ( 13.30), Bad Boys – Mindent vagy többet (10.30, 11.50, 13.00, 14.20, 15.30, 16.50, 18.00, 19.20, 20.30, 21.50, 22.30), Bogyó és Babóca 6. – Csengettyűk (10.15), Furiosa: Történet a Mad Maxből (20.10), Garfield (11.20, 13.30, 15.45, 18.00), Ghost – Rite Here Rite Now (16.00, 19.00), Gyönyörű esküvő (10.30), Haikyu! The Dumpster Battle (11.30), Képzeletbeli barátok (11.30), Kinyírni a világot (17.30, 20.00, szo: 22.30), Kung Fu Panda 4. (11.00), Motorosok (12.30, 15.00, 17.30, 20.00, 22.00), Szuperék (10.00, 15.30, 18.30).

Turmix

Pécs: Múzeumok Éjszakája. Kodály Központ: Pannon Filharmonikusok: Nyáréj a zene galériájában. Koncert, kiállítások, csillagles, beszélgetés, fröccsterasz és titokvadászat a Pannon Filharmonikusokkal (18.00), Janus Pannonius Múzeum: Egy éjszaka ezer élménnyel. Állandó, időszaki és e napon nyíló új kiállítások, izgalmas tárlatvezetések, túrák, régészeti vetélkedők, élő társasjáték, zene, néptánctanítás, műhelyfoglalkozások, ókori és török kori étkek és italok kóstolása, az elmaradhatatlan tűzugrás és még sok más program várja a látogatókat. Részletes program: https://www.jpm.hu/muzeumokejszakaja.

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai Csere János körtér 1/D.): V. Pécsi Kisautó és Modell Börze. Belépés díjtalan (14.00).