A Szigetvári Zrínyi Várban két érdekes eseményt is tartanak június 28-án. A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány és a Magyar Nemzeti Levéltár közös, új időszaki kiállítása nyílik meg 12.30-kor a Szulejmán dzsámi előterében. A Szultán fotóalbuma című tárlat panorámaképeket vonultat fel az 1870-es évek Isztambuljából. Ezután a PTE Szentágothai János Kutatóközpont és az alapítvány együttműködésében folytatódó turbéki ásatásokról számolnak be a kutatók 13 órai kezdettel a vár dr. Hóvári János teremében. Bemutatják a legfrissebb feltárások eredményeit is.