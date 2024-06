Takaró Kristóf, Stubendek Katalin mellett, június 7-én vehette át Lipics Zsolt igazgatótól a Pécsi Nemzeti Színház nézői által nekik ítélt közönségdíj kitüntetését.

Takaró Kristóf A király beszéde előadás főszerepében

Fotó: Kis Kata Linda / Forrás: Pécsi Nemzeti Színház

– Meglepetésként érte az elismerés?

– Igen, nagyon meglepődtem. Több remek szerepem is van a színházban, de nyilván nem minden este én játszom a főszerepet. Nem is igazán foglalkoztam a díj lehetőségével,bele se szerettem volna élni magam, így teljesen elengedtem ezt a gondolatot. Aztán egyik nap hívott Lipics Zsolt igazgató telefonon, hirtelen nem is tudtam, miért kereshet. Elmondta, hogy egy örömhírt szeretne közölni: engem választottak a férfi közönségdíjasnak. Az első mondatom az volt, „Úristen, kirázott a hideg!’, ugyanis ez az elismerés talán még a szakmai díjaknál is többet jelent. A közönségdíj azt jelzi, a nézők elégedettek: az ő visszajelzésük nem hazudik, ők megveszik a jegyet, beülnek az előadásra, és nem érdekli őket, kinek milyen napja van, csak az számít, amit látnak, tetszik-e nekik. Ezért nagyon jól esett, hogy rám szavaztak a férfi előadók közül a legtöbben.

– A közönség üzent kedvenceinek a díj által. Mit üzenne a közönségnek ez alkalomból?

– Azt, hogy óriási hálával tartozom nekik. Mi, színészek, a nézőkből élünk, és tőlük függünk. A díj hatalmas szeretetet és hálát ébresztett bennem. Nagyon nagy köszönet és hála van a szívemben, hogy méltónak találtak erre az elismerésre. Ez visszaigazolja a sok munkát, amit az előadásokba fektetünk.

– Az idei évadban sokféle szerepet játszott, melyik került különösen közel a szívéhez?

– Például a Valahol Európában Hosszúja vagy a Primadonnák Jackje, mindegyik teljesen más karakter. De ami most egyértelműen a legközelebb áll hozzám, az a Király beszéde címszerepe. Ez volt eddigi karrierem legnehezebb és legtöbb kihívással teli, legkiemelkedőbb alakítása.

– Stubendek Katalinnal együtt díjazták, akivel úgy tudom, baráti viszonyt ápolnak.

– Igen, nagyon jó barátok vagyunk Katival. Nem mindennapi kapcsolat alakult ki közöttünk. Sokat nevetünk, beszélgetünk, ha valaki kicsit nehezebb lelkiállapotban van, akkor is számíthatunk egymásra. Egyfajta anyai gondoskodást is kapok tőle, például figyelmeztet, hogy húzzam ki magam a színpadon, vagy emlékeztet, ha ideje megborotválkozni. Ő az, aki ha süt egy süteményt, hoz nekem is egy szeletet, vagy meghív magukhoz egy kávéra. Különleges kapcsolatunk van, mert ő mindenből ad egy picit: barátságból, kollegialitásból, anyai gondoskodásból. Ez nagyon sokat jelent nekem.