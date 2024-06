Csütörtökön és pénteken este hat órakor tartja éves bemutató műsorát Komlón a New Generation tánccsoport. Az idei előadás sorban a kilencedik lesz a táncosok életében. A pandémia és a háború többször is keresztbe húzta a csoport számításait ezzel a darabbal kapcsolatban, de a mostani Soha ne hagyd abba! című előadás segít visszaemlékezni az elmúlt tíz évükre, ami nehézségekkel, de rengeteg tánccal és kalanddal volt teli. Üzenete továbbá az, hogy a nehéz helyzetben se adja fel az ember, soha ne hagyja azt abba, amit elkezdett, még a legkilátástalanabb helyzetben sem.

A New Generation táncosai jótékony célból táncolnak

Éppen ezért tűnik egy kiváló alkalomnak a csütörtöki előadás, amelynek bevételét jótékony célra ajánlják fel. A Legyél Ádám Reménye Alapítvány kapja a teljes bevételt, hogy ezzel segítsék Monostori Ádám, Duchenne-féle izomsorvadással küzdő komlói gyermek gyógyulását. Korábban több megmozdulást is szerveztek Ádámnak, ez most egy új lehetőség a támogatásra.

A tánccsoportról

A New Generation tánccsoportot 2007-ben alapították Komlón, 2016-ban pedig megalakult a New Generation Kulturális Egyesület. 2017-ben tovább terjeszkedtek, elindult Bonyhádon, 2021-ben Pakson, 2023-ban Dombóváron az egyesület tánccsoportja. Az alapító, Császár Adrián táncművész, aki 2013-ban Budapesten a Schola Europa Akadémián végzett kortárs-modern táncművész szakon. Többszor járt már New Yorkban, ahol a Broadway Dance Center és a Peridance Capezio Center világszínvonalú tanáraitól tanult.

Az együttes 2007 óta számos sikert ért el, rengeteg országos és nemzetközi versenyen vett részt, ahol rendszerint dobogós helyezést ért el. Az elmúlt 16 évben már hagyománnyá vált az önálló színházi előadásuk, ami 2013 óta táncjátékká fejlődött. Minden nyáron egyhetes saját tánctáboruk van, ami az NG Dance Camp nevet kapta, ősszel pedig a 4 napos Exclusive Dance Camp tölti fel energiával a táncosaikat. Több flashmobot is készítettek már, többek között az egykori Morning Show sztárjait is flashmobbal lepték meg az egyik kitelepésükön, de szerepeltek az Éjjel-Nappal Budapest című sorozatban, lánykéréseken, esküvőkön és videoklipekben is.