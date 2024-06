Úrnapja Krisztus testének és vérének ünnepe, amely a katolikus egyház hite alapján az Oltáriszentségben (Eucharisztiában) van jelen. Jézus Krisztus titokzatos jelenlétének ünnepe szerte a világon fontos hagyomány, a Pécsi Egyházmegyében is minden plébánián ez állt a szentmisék középpontjában. Nem is választhattak volna jobb időpontot a The Chosen új évadának elindításához.

The Chosen hamarosan látható



A The Chosen Jézus életét mutatja be rendkívül élményszerű, kreatív, ugyanakkor hiteles módon. Hasonló témájú alkotásokhoz mérten eddig talán soha nem látott sikert aratott, több mint ötszázmillióan látták eddig, s jelenleg az 5. évadot forgatják. A 4. évadra már hónapok óta vártak a rajongók, most, június 2-án (magyar időszámítás szerint június 3-án éjjel 1-kor) azonban elindult a streaming. Az első új epizód már ingyenesen megtekinthető a The Chosen applikációban és a weboldalon, csupán egy e-mail címes regisztráció szükséges hozzá.

Érdekesség, hogy a közösségi finanszírozású sorozat magyar szinkronjához a hazai közönség is közadakozást indított, a sikeres kezdeményezésnek köszönhetően az első évad már magyar hangokkal is nézhető, de a 2. és a 3. évadok is elérhetőek magyar felirattal.

A legújabb rész Keresztelő János kivégzését állítja a jelenetek középpontjába, vissza-vissza tekintve a Jézus útját előkészítő próféta csodás fogantatására, születésének és névadásának történetére. De találkozhatunk Júdás apostollal is. A későbbi áruló bemutatására a sorozat készítői kiegyensúlyozott és árnyalt módot választottak. Nem elvetemült, megátalkodott figura, hanem egy tanult, de az alázat és a bölcsesség erényét nehezen magáévá tevő, ambiciózus fiatal férfiként, akit minden bizonnyal e tulajdonságai fogják az árulásig sodorni. Hogy pontosan hogyan, az egyelőre még a további epizódok titka.

Úrnapján debütált a The Chosen új évada

Úrnapján, immár több évszázados hagyomány, hogy a katolikusok a szentmisét követően körmenetet tartanak. Több állomáson át vonulnak fel énekelve, imádkozva, s minden állomáson egy-egy, az Oltáriszentséghez kapcsolódó evangéliumi szakaszt olvasnak fel. Így történt ez Pécsen is, ahol vasárnap este ezúttal is számos résztvevő társaságában Felföldi László megyéspüspök vezetésével hordozták végig a belváros utcáin az Oltáriszentséget (Eucharisztiát). Ez utóbbi kifejezés a görög hálaadás szóból fakad és az Oltáriszentség mellett a szentmisére is utal, melyen Krisztus és apostolainak utolsó vacsorájára emlékeznek, Krisztus halálát és feltámadását ünneplik.