Június 15-e Nagypeterden is esemény dús volt, hiszen Kapa Futammal indult a nap. A versenyzőknek, akik között volt győri is, kapálógéppel kellett egy igen nehéz pályán végig menniük, amit a tópart mellett építettek ki. A nevezők azonban szembenéztek a kihívásokkal, és örömmel érkeztek be a célba. A versenyzők a megérdemelt pihenő után pedig örömmel pózoltak a kameráknak is.

A nap azonban ezzel még nem ért véget, hiszen várta a látogatókat egy finom ebéd, valamint a gyerekek számára egy interaktív zenei előadással is készültek a szervezők. A műsor, ami a Petőfi Kulturális Program keretében valósult meg a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával és a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, egy hatvan perces szerepjáték volt beatbox-szal, azaz szájdobolással, amit Fekete János ‘Jammal’ adott elő. A gyerekek szívesen ugrottak a színpadra az előadó mellé, hogy segítsenek neki, és nagy mosollyal az arcukon távoztak, mert részesei lehettek egy ilyen élménynek. A közönség soraiban folyamatos volt a jókedv, de nemcsak a gyerekek részéről, hanem a felnőttekéről is, akik szintén részeseivé válhattak az előadásnak, ami által egy kicsit újra gyerekek lehettek.