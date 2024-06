A Fény Útja a Zsolnay Fényfesztiválon

A Fény Útja - Pécs belvárosát behálózó fénykörút - művészeinek idei fő témája pedig a mesterséges intelligencia lesz. Az alkotásokat 20 helyszínen mutatják be, idén is kiemelt élményt nyújtanak majd. Idén a Kodály Központ mellett a Balokány Liget is bekapcsolódik egy elvarázsolt meseerdő produkcióval, illetve a Zsolnay Negyed is helyszínek között lesz.