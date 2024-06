Vármegyeszékhelyünk lakói közül bizonyára nagyon sokan emlékeznek az első néhány Zsolnay Fényfesztiválra. Az alkotások mindenkit elkápráztattak, a színek, hangulatok felpezsdítették a pécsi belvárost. Azóta a rendezvény országos (sőt határainkon túlmutató) hírnévre tett szert, olyannyira, hogy ezeken a nyári napokon mindenki Pécsre figyel. Az immár 8. Zsolnay Fényfesztivál július 4-7. között idén is különleges programokat kínál.

Zsolnay Fényfesztivál nélkül sem maradunk idén.

Fotó: Laufer László

A Zsolnay Fényfesztivál fő programjai

A szervezők és társszervezők már nagyon készülnek az idei rendezvényre, mely a folyamatosan növekvő érdeklődés miatt még nagyobb területre terjed ki. A tavalyi év sikere után a Kodály Központ idén is helyszín lesz, a hangversenyteremben mutatják be az intangible #form című grandiózus alkotást. Ez egy japán művész, Shohei Fujimoto első magyarországi munkája, melyben több száz mozgó, vörösen izzó lézersugár tölti be a hatalmas teret. Mint az a korábban megtartott sajtótájékoztatón is elhangzott, idén a Balokány Liget is bekapcsolódik egy elvarázsolt meseerdő produkcióval, illetve a Zsolnay Negyed is helyszínek között lesz. A Fény Útja, - Pécs belvárosát behálózó fénykörút - művészeinek idei fő témája pedig a mesterséges intelligencia lesz.

A fesztivál fő attrakciójának számító Zsolnay Light Art Video Mapping Versenyre idén 5 alkotással készülnek, s már július 4-e, csütörtöktől lehet látni az alkotásokat a székesegyház falain. Az idei téma a bűvös kocka, az idén 50 éves Rubik kocka tiszteletére, a győztest pedig a közönség választja majd ki. A fényfesztivállal együtt indul egy fotópályázat is a Sony Magyarország és a Fotoplus támogatásával, több, mint 1 millió forint értékű összdíjazással. Ehhez csak be kell járni a fényfesztivál programjait és fotózni kompakt vagy cserélhető objektíves fényképezőgéppel. Majd pályázni a legjobb 3 fotóval lehet, a nevezési idő július 5-től július 21. vasárnap éjfélig tart.