Új tematika mentén tekinthetjük meg a pécsi Zsolnay gyár alkotásainak legjavát a Zsolnay Múzeumban: ezúttal az egyiptomi ihletésű művekből nyílt bemutató Tűzben született lótuszvirágok címmel.

Zsolnay Múzeum: A Tűzben született lótuszvirágok tárlaton bemutatott alkotások létrejöttében fontos szerepet játszott Zsolnay Teréz

Fotó: Löffler Péter

Az orientalizáló motívumok, a keleti kultúrák által ihletett alkotások finom harmóniát alkotva jelentek meg a Zsolnay-gyár alkotásain. Ahogyan szerte Európában, úgy hazánkban is, a művészetet a 19. és a 20. század fordulóján a stílusbeli sokszínűség jellemezte. A romantikus, historizáló alkotások mellett később megjelent számos új irányzat, köztük szecesszió, majd az art deco. A távol-keleti és egyiptomi motívumok felfedezése is előtérbe került. Egyre többen utaztak és alakítottak ki kapcsolatot Európából afrikai és ázsiai országokkal, illetve a szecesszióra különösen jellemző, és már a korábbi romantikában is jelenlévő elvágyódás, az ismeretlen, új vidékek felfedezésére irányuló érdeklődés is táptalajt adott e törekvéseknek. A felfedezett, távoli motívumok a szecesszióban és az art deco-ban kifejezett hangsúlyt kaptak.

Nem maradt ki ebből a magas művészi színvonalra törekvő és az újításokkal lépést tartó Zsolnay gyár sem.

A tervezésbe aktívan bekapcsolódó nővérek, Zsolnay Júlia és Teréz fontos szerepet játszottak a távol-keleti és egyiptomi ihletettségű művek létrejöttében. Júlia a japán művészetből merített inspirációt, krizantémokat, virágzó ágakat és madarakat ábrázoló dekorjai igen népszerűvé váltak.

Míg Júliát a japán művészet ragadta magával, Teréz az ókori Egyiptom gazdag motívumvilágát örökítette meg a gyár által készített művek között.

Zsolnay Vilmos fia, Miklós 1887-ben Törökországban, Kis-Ázsiában, Szíriában és Egyiptomban járt, ahonnan perzsa és török keramikai gyűjteménnyel tért haza. Azonban már ezt megelőzően, a bécsi világkiállítás és az azt követő tanulmányutak tapasztalatai alapján 1875-8 között megszülettek az első egyiptomi stílusú Zsolnay kerámiák.

Zsolnay Teréz 1924-ben tervezte fiával, a festőművész Mattyasovszky Zsolnay Lászlóval a Tutanhamon-sorozatot, amely az egyiptizáló művek csúcspontját jelentette, s amely az egyiptomi formanyelv egyszerű, stilizáló törekvését is kiváló érzékkel ragadta meg – e sorozat által a magyar art deco ékes darabjai jöttek létre a pécsi Zsolnay gyárban.