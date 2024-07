Az idei esztendőben az Irodalmi kvíz középpontjában Nobel-díjas szerzők állnak. Júliusban Rudyard Kipling, A dzsungel könyve írójával kapcsolatos kérdésekre kell válaszolni.

A másik teszt az Idővonal kvíz nevet viseli, amely történelmi időutazásra hívja az olvasókat. A júliusi kérdések a vasút történetére fókuszálnak.

Az előbbi kvíz nyomtatott formában megtalálható a Tudásközpont 1. emeletén, de online is kitölthető. Az utóbbi teszt a CSGYK fiókkönyvtáraiban szerezhető be, de ugyanúgy kitölthető a weben elérhető változata is.

A kvízek megtalálhatók a CSGYK weboldalán.