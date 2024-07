A filmezés szerelmesei három moziból is választhatnak Pécsen, sőt kertmozik is várják az érdeklődőket. Utóbbira példa a Pirogránit Kertmozi, ahol klasszikus alkotásokat is a nagyvászonra tűznek.

Nyári szünetre megy az Apolló Mozi, de a filmek szerelmesei még pár napig élvezhetik a hűs termekben a jobbnál-jobb alkotásokat

Fotó: Laufer László

Egy francia mozival szinte sose lőhetnek mellé a filmek szerelmesei

Az Apolló Mozi kínálatát nézve, mindenképp meg kell említenünk azt a két francia vígjátékot, amik műsoron vannak. Ezek az alkotások a Mindenütt férfi és az Utazás válás ellen címet viselik. Hogyha frankofón országban született egy film, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy jól választottunk. Ugyan vígjátéknak van feltüntetve mindkét mozi, de tudjuk, hogy a francia nemzet szereti kissé keserédessé tenni viccesnek eladott alkotásait.

Amikor a vécétakarítást is mosolyogva nézed

Volt szerencsénk megnézni Wim Wenders új filmjét, amely a Tökéletes napok címet viseli. Egy jó barát ajánlotta figyelmünkbe, aki annyit mondott, hogy ez egy gyönyörű alkotás. Hogyha valaki egy filmet így jellemez, akkor rögtön arra gondolunk, hogy biztosan egy sírós este vár ránk. Ennek ellenére megnéztük, és igazából nagyon nehéz szavakba foglalni, hogy ez az alkotás hogyan is szép. Egy férfiról szól, aki Tokió nyilvános vécéit takarítja. Ez a tevékenység még sosem volt ilyen gyönyörű. Érzel némi szomorúságot a film közben, de nem sírsz, hanem végig mosolyogva nézed.

Borzongani a moziban

Az emberek ijesztgetése nem egyszerű műfaj. Mindig bizakodunk, de egy horrormozizás után ritkán ejtjük ki a szánkon, hogy „na, erre érdemes volt beülni”. Azért csüggedni nem kell, mert egy évben egyszer, ne talán kétszer szokott jó horrorfilm a mozikba kerülni. Ilyen például az Amikor a gonosz leselkedik, amiről sokáig rebesgették azt, hogy a magyar filmszínházak nem fogják vetíteni, azonban az argentin-amerikai film meghódította hazánkat is. Eddigi nézői vélemények alapkán ez egy jó horror. Van, aki az egekig magasztalja, van, aki kicsit kritikusabban azt mondja róla, hogy alapvetően jó, de azért vannak buktatói. Az azonban biztos, hogy egy nyári borzongásnak tökéletes.