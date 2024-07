Amy Winehouse visszatér! 1 órája

A korunk egyik legjelentősebb művészéről szóló film újra látható nagyvásznon

A pécsi Apolló Mozi előszeretettel vetít le nyáron olyan alkotásokat, amelyeknek már meg volt a premierje és le is ment a bemutatási ideje. Ebben az a jó, hogy akik lemaradtak, és még streaming szolgáltatón nem nézték meg az alkotást, azok nagyvásznon láthatják először, még ha megkésve is. Július 9-én ilyen film a Back to Black, amit délután 6 órakor tűznek műsorra.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Kraft74

A Sam Taylor-Johnson rendezésében készült film páratlan betekintést nyújt abba, hogy hogyan vált Amy Winehouse egy csapásra híressé, és hogyan jelentette meg úttörő albumát, a Back to Blacket. A történéseket és a nőt a jelenség mögött, valamint a kapcsolatot, ami minden idők egyik leglegendásabb lemezét inspirálta a fiatalon elhunyt énekesnő szemszögéből mutatja be.

Amy Winehouse-t korunk egyik legjelentősebb művészeként tartják számon, aki több mint 30 millió lemezt adott el világviszonylatban, és jelenleg is több mint 80 millió streamet produkál havonta. A Back to Black lemez pedig világsztárrá tette Amyt, és akkor rekordnak számító üt Grammy-díjat nyert, köztük az év lemeze címet és az év dalát a Rehab című slágerrel.

