– Hogy fér meg öt dudás egy csárdában?

– Éppen az volt a célom, amikor másfél éve úgy döntöttem, hogy a populárisabb magyar nyelvű dalaimtól különválasztottam a jazzes műsorom, hogy a zenekar csupa egyéniségből álljon, de mégis igazi csapatot alkosson. Ez a társaság minden formációban más arcát mutatja, együtt viszont nem licitálunk egymásra, hanem igyekszünk erősíteni a másikat az ötleteinkkel. Ugyanakkor kuriózum, hogy ez az öt jazzmuzsikus először játszik együtt egy csapatban.

– Best of műsorra készüljünk mindenki legjobb szerzeményeiből?

– Van ilyen rész is, továbbá ritkán hallható standard feldolgozásokat játszunk. S jó néhány régi kedvencem is bekerült az összeállításba, például a The Carpenters popslágerének, a Close to You-nak az áthangszerelt változata.

– Igaz, hogy szinte több rajongója van a tengerentúlon és Japánban, mint itthon?

– Tény, hogy mind a nyolc lemezem angol nyelvű és többségük külföldön jelent meg, Japánban pedig tényleg kifejezetten népszerű vagyok. Idén például kiadták vinyl változatban két korai albumomat és rögtön szétkapkodták. Most pedig az a terv, hogy kint többet fogok turnézni, itthon viszont kiadok egy magyar nyelvű lemezt.

– Zenész családban nőtt fel, de annak az időszaknak nem sok köze volt a jazzhez. Mi vitte a műfajhoz?

– Winand Gábor tanítványaként 18 évesen kerültem a jazzel kapcsolatba. Aztán a férjem, Barcza Horváth József mélyítette el az ismereteimet. Azt viszont kezdettől éreztem, hogy illik hozzám, a hangszínemhez, az előadásmódomhoz ez a muzsika. A számaimat egyébként magam írom és a férjem hangszereli. közös az alkotói folyamat. Így lesz ez a szeptemberi MüPa koncertünkön is, amelyre Bernstein dalokkal készülünk Gájer Bálinttal, szimfonikus zenekari háttérrel.

– Van két nagy gyerekük. Hogy fér meg a család és a zene?

– A lányunk 15, a fiunk 13 esztendős és már egyre gyakrabban ott ülnek a fellépéseinken a nézőtéren, olykor a barátaikat is elhozzák. Úgy gondolom kitűnő egyensúlyba került nálam a koncertezés, munka, család, lazán, rugalmasan élünk.