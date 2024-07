A Pécsi Nemzeti Színház műsora már az ősz elején izgalmasan indul, a „Három testőr – avagy a királyné nyakéke” debütál a 18. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó keretében, a Pécsi Balett előadásában szeptember 14-én.

Kecskés Alexisz játssza majd az Emil és a detektívek címszerepét a Pécsi Nemzeti Színházban

Forrás: Pécsi Nemzeti Színház



Ezt követően azonban rögtön egy ifjúsági előadás premierje következik szeptember 22-én a kamaraszínházban, egy közkedvelt, felnőttek és gyerekek által is szeretett ifjúsági regény színházi adaptációját láthatja a közönség. Erich Kästner „Emil és a detektívek” zenés kalandjátékát Tóth András Ernő rendezi.

Emil élete nagy kalandjára készül: teljesen egyedül Berlinbe utazik a nyári szünetben. Hatalmas kofferral száll fel a vonatra, zsebében pedig ott lapul száznegyven ropogós márka, melyet anyukája bízott rá. Mire Berlinbe ér, már megtapasztalja, hogy a felnőttek néha nagyon gonoszak tudnak lenni. A vonaton ugyanis egy férfi meglopja. A fiú attól fél, nem hinnének neki a rendőrök, ezért maga ered a tettes nyomába. De vajon nyakon tud csípni egy bűnözőt? Egyedül aligha. Egy csapatnyi detektív segítségével viszont talán igen!

– foglalja össze az 1928-ban megjelent regényből már ismerős cselekményt.

Majdnem egy évszázad után is aktuális maradt Erich Kästner világhírű regénye, mely most modern színpadi adaptációban elevenedik meg, hogy a mai gyermek közönséget is magával ragadja.

A történet modern keretszerkezetet ölt, és olyan eseményeket mutat be, amelyek az örök gyermeki igazságok jegyében állítják példaként az elszánt kis hőst a színpad közönsége elé.

Emilt, a félénk fiút nagyvárosi utcakölykök segítik üldözésében, miközben valódi csapattá formálódnak. Vajon sikerül nekik visszaszerezniük Emil pénzét, amit egy nemzetközi szélhámos ellopott tőle?

Emil segítségére siet Clyde, a városi vagány srác, valamint VJ, Clyde videós barátja, akik együtt próbálják megoldani a rejtélyt. Velük tart Kis Net is, aki kiváló hacker tudásával segíti a nyomozást.

A darabban a Pécsi Nemzeti Színház már ismert művészei mellett új arcokkal is találkozhatunk. A címszerepet a 2022 óta a társulat tagjaként dolgozó Kecskés Alexisz játssza, a városi vagányt Clyde-ot Katona Levente formálja meg, az ő egyik barátját pedig a korábban diákszínjátszó különdíjban részesült Nógrádi Benjámin alakítja. Többek között feltűnik majd a színen a szintén két éve érkezett Bocskai Virág is, illetve a JESZ-ből ismert Zakariás Máté is színpadra lép az előadásban.