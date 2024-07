A Zsolnay Fényfesztivál idején, július 6-án felfedezhető a Pécsi Sörfőzde, és megismerhetőek titkai délelőtt 10 és 12 óra között.

Az eseményen résztvevők elmerülhetnek a sörfőzés történelmében, és a sörgyártásnak a folyamatába is. Az élvezetes túra során a sör alapanyagai is feltárják titkait a látogatók előtt. Az élvezetes kirándulás során a túravezető megválaszolja a bennünk felmerülő kérdéseket, majd a kíváncsiságunk után a szomjúságunk is csillapíthatjuk egy több tételes és felejthetetlen sörkóstoló során.