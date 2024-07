A legtöbb miértre gyakran nehéz válaszolni, de arra, hogy miért található számtalan könyv a pécsi vasútállomás várótermében igen egyszerű. A MÁV és a Csorba Győző Könyvtár megállapodást kötött egymással, aminek eredményeképpen a könyvtár feltölti a váróban található polcokat kötetekkel, amit aztán minden héten frissítenek a jövőben.

A pécsi vasútállomás várótermének polcai könyvekkel teltek meg

Fotó: CSGYK

Otthon felejtetted a könyved? A pécsi vasútállomáson találsz

Gyakran ütközünk egy hosszabb utazás előtt abba a problémába, hogy mivel üssük el egy több mint kétórás utat, különösen ha késéssel is számolni kell. Ilyenkor kerülnek elő a táskákból a rejtvényújságok – általában Skandi vagy Sudoku –, de ez főleg az idősebb korosztály körében népszerű „Üssük el az időt valahogy!” módszer. A fiatalok inkább a telefonjukra és a laptopjukra esküsznek, amelyen bekapcsolnak egy filmet vagy sorozatot. De nem szabad elfeledkeznünk arról a kis csoportról sem, akik könyvet visznek magukkal egy-egy útra, olyan azonban náluk is előfordul, hogy a tervezett kötet a véletlen folytán otthon marad. Ezt a kis malőrt azonban most már orvosolni lehet a MÁV és a könyvtár közös kezdeményezésével.

Mit rejtenek a könyvespolcok? Romantikustól a krimikig mindent

A helyszínre kilátogatva június elsején azt tapasztaltuk, hogy a polcok állománya kissé megfogyatkozott, és alapos kutakodás jeleit véltük felfedezni. A kötetek nem éppen rendezetten álltak egy sorban, hanem egymás hegyén-hátán, de emiatt nem veszítenek a könyvek értékükből. A polcokon találhatók magyar és külföldi szerzők alkotásai is, amelyek között mindenki talál a kedvére való olvasmányt. A romantikustól a krimiken át a klasszikusokig lehet válogatni, és minden kötetben egy kis meglepetés is várja az olvasókat.

Könyves kezdeményezés a Pécsi Tudományegyetemen is

Pár évvel ezelőtt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar és a Természettudományi Kar közös Ifjúság úti díszudvarán helyezték el az országban harmadikként a Bookline Lapozó elnevezésű könyvcsere-pontját. A kis fülkéből kikölcsönözhetők a könyvek, de akár meg is tarthatók, ez esetben azonban egy szabályt kell figyelembe venni: egy-egy könyv leadásával az olvasók járuljanak hozzá a gyűjtőpont bővüléséhez.