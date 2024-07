Korábban beszámoltunk arról, hogy a 29. alkalommal megrendezett Harkányi Fürdőfesztivál nagy sikert aratott a fürdőzők körében. A szervezők részéről is így vélekedett Herendi Ferenc, a fürdő igazgatóságának tagja, ezt pedig a számok is mutatják. Az időjárás igyekezett megtréfálni mindenkit, a kánikula utáni esőzés ellenére 16.000 vendég élvezte a fesztivált. Legalább ennyi embert várnak a Nyárzáró Fürdőfesztiválra is.