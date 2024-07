A BORN PINK turné meghódította a világot, amivel az első női K-POP banda debütálásának 8. évfordulóját ünnepelte. A közel 2 milliós közönséget vonzó és a női együttesek koncertkörútjainak világrekordját megdöntő filmben az élő előadások energiáját tapasztalhatják meg a nézők. Láthatók a vásznon az ikonikus Hanok szettek, amely világszerte megbabonázta a rajongókat és a sajtót.

A film egy példátlanul nagyszabású produkciót mutat be, amelyben a formáció slágereinek erre a turnéra készült feldolgozásait mutatja be, és a szöuli Gocheok Dome-ban tartott előadások mellett a globális turné további városaiban készült felvételeket is tartalmazza.