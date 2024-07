Több ízben is kilátogattunk már az Alexandra Kiadócsoport pécsi könyvvásáraira. Első alkalommal – még 2022. őszén – a Csorba Győző Könyvtárral közreműködve, az Országos Könyvtári Napok keretein belül biztosítottak lehetőséget az olvasóknak, hogy olyan példányok között kutassanak, amelyek kisebb-nagyobb szépséghibával rendelkeznek.

Az Alexandra Kiadócsoport várásárja újra Pécsen

Fotó: LP

A sikerrel zárult vásárt követően több sem kellett a kiadócsoportnak, 2023-ban és 2024-ben is megfordultak a vásárral Pécsen, csak új helyszínen, a Pécsi Vásárcsarnokban. A legutóbbi alkalom a vármegyeszékhelyen július 21-én volt.

A hivatalos nyitás délelőtt 10 órára esett. Az épület Bajcsy-Zsilinszky utcai főbejáratán engedték be fokozatosan az olvasókat, hogy odabent véletlen se alakuljon ki nagy tumultus, és könnyedén lehessen mozogni a kialakított térben.

Az első pécsi vásárt követően már minden egyes kitelepülésre rengeteg, hibátlan, de akciós kiadványokkal is érkeznek a szervezők. Így több mint 15 ezer különféle könyv között lehet válogatni az eseményeken, amelyeken a legalacsonyabb ár 100 forint. A kötetek mellett pedig CD-, DVD-kínálat és játékok között is keresgélhetnek a látogatók.

A kiadó bevásárlókosarakat is kihelyez a helyszíneken, de azok mindig gyorsan elfogynak, így a vásárlók a vászontáskájukba vagy a velük érkezők kezébe kezdik pakolni a kiválasztott köteteket. Ez igaz volt a pécsi vásárra is, ahol nem egyszer elhangzott az a kérdés, hogy “nem lesz már elég?”, a válasz vagy csend volt, vagy egy morcos “nem, nem lesz, ilyen lehetőséget nem fogok kihagyni”.

Az Alexandra Kiadócsoport vásárján már élfestett kiadványokkal is lehetett találkozni

Minden korosztály képviseltette magát a vásáron, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az olvasás nem ment ki a divatból. A kosarakba egyaránt kerültek klasszikusok és mostanában megjelent, népszerű regények, mint Lucy Score romantikus trilógiája, amit gyönyörű élfestett kiadásban is beszerezhettek a rajongók.

Az Alexandra Kiadócsoport mindig is küldetésének tekintette, hogy az olvasás örömét minél több ember számára elérhetővé tegye országszerte. Ezekkel a vásárokkal ezt el is érte, és ez a jövőben sem fog változni. Pécs után ellátogatnak még ezen a nyáron Bajára, Győrbe, Miskolcra, Szombathelyre, Érdre és Zalaegerszegbe is.