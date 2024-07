A már hosszú ideje futó eozinhoz kapcsolódó idegenvezetés még ma is vonzza a látogatókat. Sokan szeretnék élőben megismerni azt, hogyan is készülnek a híres eozintermékek a Zsolnay Látványmanufaktúrában. A túra során pedig még az Apostolos terem különleges kerámiaképeit is megcsodálhatják a részt vevők idegenvezető segítségével.