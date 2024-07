Július 11-én Musical rézfúvósokkal címmel hirdették a programot, s bár a rézfúvós kamarazene nem feltétlenül vonz hosszú tömött sorokat, a most 250 főre méretezett nézőtér teljes mértékben megtelt. Talán mert a Magyar Rézfúvós Kvintett tavaly már igen sikeresen bemutatkozott, s most sztárvendéget is hozott magával: Uwe Köller német trombitaművészt, aki a German Brass együttes vezetője, korábban pedig a Berlini Filharmonikus Zenekar valamint a Berlini Operaház szólistája volt. A Magyar Rézfúvós Kvintettben ugyanakkor a Zeneakadémia és a PTE Zeneművészeti Intézet professzorai, a Pannon Filharmonikusok szólistái zenélnek. A felállás: Pálfalvi Tamás - trombita, Solymosi Péter - trombita, Szőke Zoltán - kürt, Bazsinka József - tuba, Farkas István Péter - harsona (ő egyben az este házigazdájaként felkonferálta a számokat).

S nem lódítottak a címben a musicalt illetően, mert a nagysikerű Broadway-darab, a My Fair Lady réfúvós átirata is elhangzott. Ebben is Liza a virágáruslány, de nem Higgins professzor a férfi főszereplő, hanem egy szerelmes fagottos, aki megtanul tubán játszani, hogy elnyerje a virágárus lány kegyeit.

Hihetetlenül tisztán szólt mindvégig a két, olykor pedig három trombita, nyomta a ritmust a kürt és a harsona, a tuba dörmögő hangja pedig átjárta a teret. És nem csak musicalt kapott a közönség! Felcsendült trombitaszonáta a XVII. századból, Megismerhettük a tragikus sorsú (bár negyven éven át élt és zenélt Oroszországban Szentpéterváron, 1938-ban német nemzetisége miatt Sztálin mégis kivégeztette) német Böhme rézfúvós sextettjét. Hallhattunk egy vadonatúj Vajda János szerzeményt is (a szerző maga is jelen volt a koncerten), mely a Barcsi Fúvószenei Alkotóműhelynek készült, valamint egy perui valcert és egy észak-amerikai jazzdarabot is. Szóval nemcsak a musicalről, de a rézfúvós zenéről is átfogó képet kapott a közönség. No meg két ráadás szám is elhangzott, többek között a világhírű Uwe Köller szólójával. A jó 100 perces hangverseny tehát műfajilag és zenei minőségében is igen színes és színvonalas volt, s remélhetőleg hosszú hagyománnyá alakul a Magyar Rézfúvós Kvintett meghívása a Püspökvári Zenés Estékre.