Pénteken elkezdődött a 29. Harkányi Fürdőfesztivál, ahol számos program fogadta az első napra érkezőket. A rendezvény ideje alatt – a főbejárattól nem messze – megcsodálhatjuk a veterán autók kiállítását, vásárolhatunk vagy kölcsönözhetünk könyveket, valamint finomabbnál finomabb édességeket is vásárolhatunk. Aki pedig megszomjazott vagy megéhezett, az is talál magának standot. A kilátogatók Dj Duly és Dj Bara hangulatos zenekeverése után fitneszbemutatón is részt vehettek.

Fotó: K. L.

Ezután sorban Mohamed Fatima, Csordás Tibi, illetve az Irigy Hónaljmirigy tagjai szórakoztatták a Lepke színpadon a fürdőzőket. Este a nagyobb előadók következtek: Anna and the Barbies pörgette fel a hangulatot fél nyolckor. Ekkor még nem telt meg a tér, nem úgy, mint a Hooligans koncertjén. Éjféltől pedig Lotfi Begi szórakoztatta a bulizni vágyókat.

A férfiak számára leginkább várt vizespóló-versenyt szombaton rendezték volna meg, de a szervezők az időjárási körülmények miatt inkább elhalasztották az eseményt. Ám olyan előadók fognak ma színpadra lépni, mint az Animal Cannibals, Made in B live, Vastag Tamás, Kis Grófó, a nagyszínpadon pedig a TNT live, és Zoltán Erika várja az érdeklődőket. Biztosan nem fogunk unatkozni,