Idén már az első napon, csütörtökön, látogatók ezrei voltak kíváncsiak az ország legnagyobb, legismertebb fényfesztiváljára. A Széchenyi térről aztán elindult a tömeg, hogy bejárja a fesztiválhelyszíneket.

Megnyitotta kapuit a 2024-es Zsolnay Fényfesztivál

Fotó: Löffler Péter

A Fény Útja, - Pécs belvárosát behálózó fénykörút - idén is kiemelt élményt nyújt, a művészek idei fő témája a mesterséges intelligencia. A 20 állomás érinti a belváros épületeit, de a tavalyi év után idén is helyszín a Kodály Központ, valamint idei újdonságként bekapcsolódott a Balokány Liget is egy elvarázsolt meseerdő produkcióval, illetve a Zsolnay Negyed is helyszínek között van. Az egyik legnépszerűbb attrakció továbbra is a fényszőnyeggé változtatott Janus Pannonius utca, ahol a fényfestés, mint a graffiti egyik innovatív formája jelenik meg az utcán és a környező épületek falain.