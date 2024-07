Az együttes 2020-ban alakult annak apropóján, hogy az első néhány saját dalukkal feltudtak lépni a Made in Pécs Fesztiválon. A duó ezt követően pedig részt vett a 2021-es Ördögkatlanon és a Fishing on Orfűn. A formáció 2022-ben kiadta első nagylemezét Akvárium címen, amely akusztikus dalokat tartalmazott. 2023-ban pedig a Sziámi AndFriends előzenekaraként járták be az országot, amely során felléptek az A38 Hajón, a Kobuciban és számtalan gyönyörű településen jártak.

Az együttes az elejétől kezdve magyarul írt dalaikat játsszák, de alkalomadtán, egy-egy számukra fontos feldolgozás is színesíti repertoárjukat.