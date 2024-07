Pénteken este fergeteges hangulatú bál nyitotta meg a a Kiskassáért Német Egyesület és a Kiskassai Német Önkormányzat által szervezett rendezvényt, majd szombaton a Bonyhádi Német Önkormányzat pacskerkiállítását tekinthették meg az érdeklődők a Kultúrházban - különböző települések lábbeli viseleteit mutatta be a tárlat. A megnyitó résztvevői interaktív előadás keretében a pacskerkészítéshez fűződő hagyományokkal is megismerkedhettek, valamint a pacskerkötés kipróbálására is lehetőség nyílt.

Vasárnap egész napos programkínálat várta a látogatókat - délelőtt ünnepi szentmisének adott otthont a település temploma, a szertartáson vendégként közreműködött a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus. A hagyományoknak megfelelően a misét követően idén is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak az I. Világháborúban elesettek emlékművénél, valamint a II. Világháborúban elhunytak és a Malenkij robotra elhurcoltak emléktáblájánál.

Az Anna-napi búcsú vasárnapi programja délután népviseletes felvonulással folytatódott, majd a Kultúrházban egészen estig nemzetiségi műsorokat láthatott a közönség. Többek közt bátaszéki, őcsényi, beremendi és bonyhádi néptáncegyüttesek léptek fel. A gyerekeket vízi dodzsem és légvár várta, a kézműves kirakodóvásár is sokakat vonzott, illetve a kisvonat - amelynek útvonalán a környező települések természeti és épített értékeit csodálhatták meg az utasok - is különleges élményt kínált. A település védőszentje, Szent Anna napjához kapcsolódó búcsú a siklósi járás német önkormányzatainak tanácskozásával és ünnepi vacsorával zárult.