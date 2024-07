Júliusban a szabadtéri színpadon zajlik a Pécsi Nyári Színház, s ha a vígjátékokra talán nem is annyira kíváncsiak a fiatalok, azért lesz három olyan koncert, melyre az egész család készülhet, hiszen Szabó Balázs Bandája (07.12), Kamarás Iván (07.21.) és a Csík zenekar Presser Gáborral (07.28.) fog külön-külön önálló estet adni.

Augusztus első napjaiban, egészen pontosan július 30. – augusztus 3. között pedig jön az Ördögkatlan Fesztivál. Ezúttal is Nagyharsányi Központtal, beremendi, Vylyan teraszi, Szoborparki programokkal, számtalan színházi előadással, és a több mint fél tucat koncert között mindig akad zene a gyereknek is (most például lesz gyermektáncház, és fellép Barkóczi Noémi is). Nem beszélve a legkülönbözőbb, igen ötletes játszóházakról.