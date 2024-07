Horvay János emlékét a Tájak Korok Múzeumok Egyesület Pécsi Klubja és a Néprajzi Múzeum szervezésében idézték fel. Az apropót a művész születésének 150. évfordulója adta. (Érdemes azonban megemlíteni, hogy míg egyes források 1874-re datálják világra jöttét, mások ezt 1873-ra jegyzik.)

Horvay János szobrász egyik legismertebb munkája a Zsolnay Vilmosról mintázott pécsi szobra, de több egyéb műve látható Baranyában.



Az mindenesetre bizonyos, hogy Horvay János Pécsen született és Budapesten hunyt el 1944-ben. Bécsben, Párizsban, Olaszországban, majd Amerikában is járt tanulmányúton, a 19. század végén költözött Budapestre.

Számos művet készített hazánkban, köztük a fővárosban, köztéri alkotásai mellett síremlékeket is alkotott. Szobrai közül többel találkozhatunk Baranyában.

Megbízást kapott a pécsi Zsolnay-szobor elkészítésére, melyet 1907. október 13-án avattak fel. Ennek főalakját, Zsolnay Vilmos bronzmását készítette Horvay, a mellékalakok Apáti Abt Sándor keze munkáját dicsérik, talapzatát Schulek Frigyes tervezte.

A Néprajzi Múzeumban a közelmúltban tartott megemlékezést követően ennél, a város forgalmas közlekedési csomópontjában, a múzeum közelében álló szoborcsoportnál helyeztek el koszorút az egybegyűltek.

Szintén 1907-ben leplezték le a Horvay által mintázott Kossuth-mellszobrot Nagyharsányban.

A szobor virágágyak között, magas kőtalapzaton áll s Horvay János szoborművészünk nevét dicséri. Maga a bronzalak 4000 koronába, az egész szobor az összes költségekkel 7000 koronába került, s ezért a szerény pénzért olyan csinos szobrot állított elő Horvay művészete, amely méltó Kossuth Lajos emlékéhez, Nagyharsány községnek pedig örökös büszkesége lesz

– írta ekkor a Pécsi Napló.

Az alkotó számos további Kossuth-szobrot formázott szerte az országban, sőt, New Yorkban is áll egy munkája. Ő alkotta a pécsi Kossuth-téren található egész alakos művet is, melyet 1908-ban lepleztek le.

Szigetváron is találkozhatunk Horvay János által készített alkotással. A hadvezér és költő, Zrínyi Miklós szobrát halálának 300. évfordulóján, 1964-ben állították fel, az ekkorra már elhunyt Horvay János által korábban elkészített gipszfigura alapján Derzsy Gergely kőfaragó készítette el a kőszobrot.