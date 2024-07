Ruhabemutató másodszor

2023-ban egy különleges kékfestő kelmékből készült ruhabemutató is színesítette a kétnapos esemény programját. Ez annyira népszerű volt, hogy nem volt kérdés, 2024-ben is lesz. Volt is, a szolidtól kezdve az egészen extrém ruhadarabok is előkerültek. A kifutón gyerekek, fiatalok és idősek, nők és férfiak egyaránt megfordultak, hogy viselt ruhakölteményeikkel lenyűgözzék a közönséget.

Díszpolgárt avattak a huszonharmadik Országos Kékfestő Fesztiválon

Az eseményen színes programokkal, kirakodóvásárral, műhelylátogatással, kiállítással, énekes és táncos fellépéssel készültek a szervezők. Mindemellett egy különleges eseményre is sor került, díszpolgárt avattak. Az elismerést Colin Foster szobrász vehette át, aki 2008-ban költözött családjával Nagynyárádra. A településen kialakított egy szobrászműhelyt, és az évek alatt aktív tagjává vált a közösségnek. Nagynyárád Község Önkormányzat képviselő-testülete a díszpolgári címet a településen végzett művészeti tevékenységéért, a kulturális életben folytatott munkájáért adományozta a szobrászművésznek.