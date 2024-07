„Felfedezés, alkotás, kapcsolódás, egyedi miliő: nyári szellemi pezsgéssel vár szeretettel a Janus Pannonius Múzeum!” – írják a szervezők, de egy további jó hírt is hozzátesznek: a rendezvény látogatása ingyenes!

A program idén is változatosnak ígérkezik. Lesznek többek között színházi előadások: a fiatalok Patkó Bandi legendáját ismerhetik meg a KL Színház tolmácsolásában a Psycho Mutants zenéjére, az idősebb korosztályt a Néma hasábok című rendhagyó Pilinszky-est várja Schaár Erzsébet Utca tárlatában.

A Kereszt és félhold fantázianevet kapó történelmi felvonulás mellett a Múzeumok Éjszakája során nagy sikert aratott élő társasjátékok is helyet kapnak a rendezvényen.

Továbbá irodalmi programok, kézműves foglalkozások, múzeumi zsibvásár és kertmozi is várja az érdeklődőket. Nem utolsó sorban különféle tematikus vezetések során ismerhetik meg közelebbről a látogatók a Janus Pannonius Múzeum kiállításait.