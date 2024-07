Idén mér hatodik alkalommal rendezik meg a Husztóti Paradicsom Fesztivált augusztus 10-én 10-20 óra között. Az előző évekhez hasonlóan, a hagyományokhoz híven, színes programokkal készülnek a szervezők erre az alkalomra is, így lesz paradicsomkiállítás és -vásár, magokat is beszerezhetünk, a kertet is bejárhatjuk, előadást hallgathatunk a paradicsom termesztéséről, kézműves piac, ökobüfé, gasztronómiai élmények – olasz fogások, paradicsomos ételek –, kézműves-foglalkozások gyerekeknek, lovagoltatás, ügyességi játékok várnak minden érdeklődőt.