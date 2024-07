– Kezdjük egy kicsit személyesebb kérdésekkel. Mennyire kötődik Budapesthez?

– Ott születtem, ott nőttem fel, ott jártam ki az iskolákat. A Déli pályaudvar mellett cseperedtem, és manapság Újbudának hívják azt a részt, ahol a legtöbb időt töltöttem, a szüleim most is ott élnek. Gyerekkoromban Albertfalva volt a neve, szóval a Kelenföld–Budafok közötti részről van szó.

Fotó: Móricz Sabján Simon

– A zene hogy kezdődött?

– Több sávon. A szüleimnek, a nagyszüleimnek operabérlete volt, édesapám zongorázott is. Édesanyám többnyire otthon volt velünk, mert hatan vagyunk testvérek, és én vagyok a legidősebb. Iskoláskoromban Mesélő muzsika hangversenybérletünk és ifjúsági operabérletünk is volt. Szüleim elmondása szerint tán négyéves lehettem, amikor egy este Beethoven IX. szimfóniáját adta a rádió, és nem voltam hajlandó elmenni lefeküdni, hanem a fotelban állva egy ceruzával a kezemben „végigvezényeltem” a zenét. Nagyon csodálkoztak ezen, hiszen ez még az első hangversenyélményem előtt történt, tévénk pedig elvből nem volt.

– Mikor léptek be a hangszerek?

– Kicsit később a testvéreimmel mondogattuk a szüleinknek, hogy vegyünk hegedűt. Ők azzal hárították el, hogy ahhoz előbb két-három évet tanulni, gyakorolni kell a hangszeren. Aztán a templomban, zenés miséken és az ifjúsági koncerteken beleszerettem a cselló hangjába, és 11 évesen, ötödikes koromban önként beiratkoztam az iskola épp akkor induló gordonkaképzésére.

– Miként lett ebből zongora?

– Jóval később. A csellózás olyan jól ment, hogy pár hónap múlva már az István Gimnázium Tücsökzenekarában játszottam, később pedig több zeneiskolai együttesben is zenéltem párhuzamosan, majd az albertfalvai templomban kórust alapítottam, vezényeltem. Lelkem mélyén mindig is karmesternek készültem, annak ellenére, hogy a Piarista Gimnáziumban harmadikban továbbtanulási célként a sebészi pályát jelöltem meg. Mások (így a fölöttem járó Vashegyi György) példáját látva azonban a gimiből magántanárok (Avar Istvánné Zsuzsa néni és Tamásfalvi Eszter néni) segítségével mégis nekivágtam a dirigensi felvételinek, és ekkor kezdtem el zongorázni is. A nulláról indulva, rögtön a felvételi anyaggal kezdtük, két éven át napi tíz órában. A vezénylés mellett ekkor már írogattam darabokat, ezek sikerét látva tanáraim kapacitáltak, hogy jelentkezzek zeneszerzés szakra is. Én ezt tudatosan elutasítottam, mert nem szerettem volna a kortárs zenei elvárásoknak megfelelni. Így csak a karmesterképzőbe jelentkeztem, ahova rögtön fel is vettek.