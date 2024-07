Az utóbb említett formáció pécsi származású, de 2019-ben Budapesten jött létre, de csak három évvel később döntötték el a tagok, hogy szélesebb közönség elé tárják dalaikat. Megalakulásuk óta minden Made in Pécs Fesztiválon ott vannak és játszanak, de már több budapesti helyen is felbukkantak. 2024-ben pedig fellépési lehetőséget nyertek a Fishing on Orfűn a fesztivál tehetségkeresőjén keresztül.