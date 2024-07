A csirkepaprikások készítése 15 órakor indul – délután az asztalok között a Band Of StreetS muzsikál. A gyerekek 15.30-tól mesebeli utazáson vehetnek részt a regék birodalmában a Veronaki zenekarral. Este 19 órától Simply the best címmel Tina Turner-emlékkoncertet hallhat a közönség – a rock ’n roll királynőjeként ismert, tizenkétszeres Grammy-díjas énekesnő életművét felölelő koncerten közreműködik Király Linda, Koós Réka, Szirota Jennifer, Gudics Máté, valamint az Abrakazabra együttes.