A kórus Kínában tett látogatása során ellátogatott Shijingshanba, amely a főváros egyik kerülete. Itt található a Moshikou Historical and Cultural Block, ami egy történelmi és kulturális terület, amelyet fel is fedeztek a kórus tagok. Mindezek mellett egy flashmobot is tartottak, ahol több kínai kórussal együtt adták elő a My People, My Motherland című kínai dalt.

A látogatás során Prof. dr. Lakner Tamás karvezetői mesterkurzust tartott Csungkingban a magyar népzene és a kórusművészet kapcsolatáról, amelyen kínai diákok és zenetanárok vettek részt.