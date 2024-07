Kocsis László (1891-1973) a Vas megyei Szőcén született 1891. október 20-án. Pár hónappal azután, hogy felszentelték a kilencéves restauráció során megújult pécsi székesegyházat, ahol később papi pályája során plébános lett, s amelynek páratlan szépségét több költeményében is megénekelte.

„Áshatsz, bányászhatsz pompásabb emléket a magyar avarban. Mit kapsz? Törmeléket. Mór püspök dómja zeng és énekel.” – olvashatjuk Kocsis László sorait a Király utcai versoszlopok egyikén.

Kocsis László Szent Mór kápolna által ihletett sorait őrzi a Király utcai versoszlopok egyike is.

Fotó: Laufer László

Amint arról a Nagy Imre a Pécsi Szemle lapjain 2007-ben beszámolt „A Mór-kápolna képei között” című versciklusból származik az idézet. Kocsis Lászlót a Székely Bertalan által készített freskókkal ellátott Szent Mór-kápolna ihlette meg, ezt olvashatjuk a 2010-ben a Király utca végén elhelyezett oszlopok között is.

Kocsis László Vas megyéből érkezett a Pécsi Egyházmegyébe, ahol több kisebb településen szolgált, majd tizennégy évig volt a székesegyház plébánosa.

Költészetében nagy hangsúlyt is fektetett a szeretett dóm kincseinek, erejének megéneklésére, munkássága azonban túllépett ennek keretein. A Janus Pannonius Társaság alelnöke, a Szent István Akadémia tagja volt. Életében nyolc verseskötete és egy szépprózai munkája jelent meg, verseit az Élet, a Vigilia, a Sorsunk is közölte, költészetét Illyés Gyula, Rónay György, Weöres Sándor, Várkonyi Nándor, majd Tüskés Tibor irodalomtörténész is méltatta.

Tüskés Tibor a Dunántúli Naplóban 1991 október 19-én megjelent írásában úgy fogalmaz, Kocsis László „költői világában a családi otthon, a szülőföld képe, a dunántúli magyar falu, a szegények iránti szociális érzékenység, a vallásos élmény, a papi hivatás, a személyes emberi sors, az öregedés gondja” alkotott harmonikus elegyet. Hozzáteszi, Kocsis költészete a Sík Sándor, Harsányi Lajos és Mécs László neve által jelzett vonalat folytatja. Illyés Gyulát is idézi, aki szerint „alázatos, s a külvilág iránti érzéseiben van valami Szent Ferenc állandó meghatódottságából”.

Kocsis László költészete neves irodalmárokat is megihletett

A Dunántúli Naplóban dr. Tóth István irodalomtörténész, főiskolai oktató is megemlékezett Kocsisról 1980. február 10-én, s a szív, a lélek békés költőjeként hivatkozott rá. Leírta, Kocsis „szerette volna, ha városokhoz hasonlóan, Pécsett is lett volna olyan irodalmi park, ahol a lenyugvó nap fényében felelevenednek azok a régi arcok” akik a városhoz kötődő irodalmi élet jeles szereplői voltak.

Kocsis László szerény, béketűrő lelki alkatáról tanúskodott a Dunántúl 1931. december 10-i száma is, amely még a papköltő életében, szerzői estjét követően született. A folyóiratban arról számolnak be, prominens, népes közönség és vissza-visszatérő tapsorkán fogadta a nyilvános szerepléseket korábban kerülő költőt.

Lírája ezer színben csillogó, festői tájköltészet. A kék Dunántúl íze, színe, illata lengi át. Megénekli a vasi földet. Tolnát, Baranyát, a vén Mecseket és a »kicsi kagyló« Somogyon és Zalán keresztül így ért a pécsi dóm megszentelt falai közé

– írja a tudósító, Gábriel Pál irodalomtörténeti kutató, a püspöki tanítóképző intézet akkori igazgatója szavait tolmácsolva.

1973. március 9-én „a dóm költőjének szíve megszűnt dobogni”, emlékezik Tóth István. Kocsis László koporsójánál költőtársa és barátja, a szintén Vas megyéből Pécsre költözött Bárdosi Németh János búcsúzott, akinek sorai egyaránt visszaköszönnek a Király utcai versoszlopok egyikén.

Ezek a kövek, ezek láttak téged,

Ezek a tornyok, ezek álltak már.

Oltáránál mondtad szentmisédet.

Füstölődből itt szállt az illatár.

Ezek a falak szívedből születtek,

Az oszlop-erdő erődtől edzett,

Áll, mint a hegycsúcs, mert te szentelted meg,

S rá te rajzoltad az örök keresztet.

Kutathatsz követ, nem találsz e honban,

Kilencszáz éve csak itt zeng e dómban,

Él és ragyog, és zengőn esdekel.

Áshatsz, bányászhatsz pompásabb emléket

A magyar avarban. Mit kapsz? Törmeléket.

Mór püspök dómja zeng és énekel.

