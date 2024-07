Koczián Sándor emlékét egykori lakóházán álló táblán túl az Alkotmány és a Hungária utcákat összekötő utca elnevezése is őrzi. Ki volt ez a szomorú halált halt ifjú?

Koczián Sándor nem sokkal halála előtt költözött édesanyjával a mai Ferencesek utcája 24. számú házba, melyen tábla is őrzi a fiatalon elhunyt költő emlékét

Koczián Sándor 1850. február 12-én született Pécsen. Édesapja 1848-ban először Perczel Mór segédtisztje, később Kaposváron irodatiszt volt, azonban korán, 1858-ban elhunyt.

Az ifjú költő rövid életének jobb megismeréséhez érdemes elolvasni Hallama Erzsébet Jelenkorban, illetve Nagy Imrének a Pécsi Szemlében megjelent tanulmányait. Ezekből megtudhatjuk többek között, hogy Koczián Sándor édesanyja, Ángyán Mária akkor költözött vissza Pécsről, mikor férje halála után egyedül maradt gyermekeivel, s igen szegényes sorsra jutott. Olyannyira, hogy két másik fiának neveléséről le kellett mondania: Ágostont örökbefogadták, Jenő a püspöki árvaházba került. A Koczián család legifjabb tagja, Hermin pedig még kislány korában meghalt.

Egyedül Sándor maradt az anyával, s még így is nyomorúságosan éltek, segélyeket, adományokat kellett igénybe venniük a túléléshez.

Koczián Sándort pedig betegségek kínozták, Hallama leírása alapján többek között súlyos vesebajok („veselob és fehérnyés vízkór”). Először a Megye utcában éltek, 1870. áprilisában, nem sokkal a fiú halála előtt költöztek az akkori Barátok utca 12. számú házba, amely ma Ferencesek utcája 24-ként ismert.

Az ifjú Sándor a ciszterci gimnáziumban tanult, ahol rendkívül aktívan kapcsolódott be az önképzőkör munkájába, amelynek alelnöke is lett. Termékenyen alkotott, verseket, elbeszéléseket, naplót, írt, egy korabeli irodalmi pályázatra is elkészített „történeti beszélyt”.

Még ágyban fekve, betegen sem tette le a tollat.

Költészete a szenvedés fokozódásával együtt vált egyre borúsábbá, ugyanakkor időnként egy-egy önironikus megjegyzéssel reflektált tehetetlen fizikai állapotára. Ifjú korát meghazudtoló, megszenvedett bölcsességet, a körülményei által való megbéklyózottságot tükröznek sorai:

A szellem, mely enyém, amely bennem az »én«-t képezi, cselekedni akar; a test, mely nem enyém, melyet más adott nekem, s melyet én nem utasíthattam vissza, ez meggátolja a lelki működést, és az én szabad akaratomat bilincsbe veri

– reflektált a szellemi törekvései és testi gyötrelmei között feszülő ellentétre naplójában.