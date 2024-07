A pécsi Pazirik Kft. már a 2010-es években készített egy vizuális rekonstrukciót a simontornyai vár korai megjelenéséről, mely akkora népszerűségre tett szert, hogy a National Geographic folyóirat címlapján is bemutatták.

Köles Ferenc hangján szól a simontornyai vár madara

Most, az önkormányzat megbízásából átdolgozták a több mint tíz évvel ezelőtti munkákat, s megalkották a vár négy korszakának történelmi elméleti rekonstrukcióit, több szakértőt is bevonva: Buzás Gergely, K. Németh András, Ódor János, Szőke Balázs is segítették a munkát. Az új tervekhez a legfrissebb kutatásokat, ásatásai anyagokat és falkutatások eredményeit is felhasználták, így a korai elképzeléseket több ponton felülírták, s a valósághoz még közelebb álló eredményt értek el.

A várban VR-szemüveggel áttekinthető, 360 fokos videót is készített a Pazirik Kft. csapata, de úgy gondolták, egy hangulatfestő imázsfilmet is készítenek, amelyet nonprofit alapon, a nézők szórakoztatására alkottak meg.

Szakonyi Balázs, a Pazirik munkatársa írta a szövegét a Youtube-on mindenki számára elérhető, „Simontornya madárszemmel” című videónak, amelyhez a simontornyai vár 16. századi állapotát használták fel.

A kisfilm egy a vár környékén szálldosó szirti sas szemén keresztül mutatja be a festői szépségű tájat. A Tolnai hegyhát és a Mezőföld találkozásánál létrejött ártéri területet és a középkori mezővárost is megtekinthetik az érdeklődők, madártávlatból.

– Saját alkotói ötletünk alapján készítettük el a filmet, amelyben a megszemélyesített sas elmélkedik a tájról, az ott szerzett élményeiről. Az ő kommentárjával tárul fel a vár egykori állapota a videóban

– mondta el Szakonyi Balázs.

Köles Ferenc adta a Siklóshoz is kötődő simontornyai vár felett szálló sas hangját

A kisfilmben lírai hangvételben hallhatjuk a „sas” gondolatait, a tolnai és mezőföldi tájhoz fűződő szeretetét. Az elmélkedő madár visszatekint a környéken átélt kalandjaira, emlékeire, melyeket a 16. századi magyar vár tájékán élt át.

Veled élek, s veled halok, de míg tehetem, fentről nézem fenségedet

– szólal meg a madár, ismerősen csengő hangon.

A Pazirik csapata a narrátor szerepére ugyanis Köles Ferenc színművészt, a Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagját kérte fel.

A történelmi rekonstrukciók megálmodásáról ismert kreatív csapat nem először dolgozott együtt a színésszel, ugyanis a málomi Szent József-templom egykori freskóit és különböző korszakait bemutató videóban is Köles Ferencet hallhattuk, de az ismert színművész narrátorként működött közre a szigetvári vár új, Megállítani Szulejmánt című tárlatának interaktív anyagaiban is.