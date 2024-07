Hat évtizednél többet töltött el a színpadokon Korda György. Itt éppen Harkányban lépett fel az Anna-bálon, 1986. július 21-én. Az utóbbi jó harmincöt-negyven évben már Balázs Klári társaságában szórakoztatták a hallgatóságukat.

Lehet is szeretni, meg nem szeretni Korda munkásságát, de a hangja, még jóval nyolcvan fölött is elismerésre méltó.

Korda György 1986. július 21-én a harkányi Anna-bálon lépett fel

Fotó: Laufer László

A modern hangtechnikával a közepesnél gyengébből is jót lehet kikeverni. Ellenben mindenki „Gyuri bácsija" még ma is úgy dalol, hogy azzal bőven „odavág" a fiatalabb generációnak, méghozzá rendesen.

A „Reptér" című örökbecsűje meg sokadik virágzását éli, a népszerűsége az egeket verdesi. A nagy szerelmes nótáin már legkevesebb három generáció nőtt fel. Nem könnyű ezt leírnia annak, aki a P. Mobilból Tunyogi Péter hangszálain edződött meg.

Egykoron, még 1970 előtt a kritikusok kinevették, sőt, kigúnyolták. A Táncdalfesztiválon is fellépett a Metró együttessel Sztevanovity Zorán, közérthetőbb nevén Zorán. Nem az ő hangtónusa a legjobb, de enyhe orrhangon időtálló, jó szövegeket szokott előadni.

Zorán 1995. április 23-án a pécsi Apáczai Nevelési Központban (ANK) énekelt

Fotó: Laufer László

A kép azt mutatja, amikor 1995. április 23-án Pécsett, a Apáczai Nevelési Központban (ANK) énekelt. Tény. a verseinek jelentős részét testvére, Dusán vetette papírra, elég „ügyesen". A belgrádi születésű gyermek megkerülhetetlen „őskövület" a hazai zeneiparban. Talán érdemes lenne kinyomozni, egykori bírálóival mi lett, mert szerencsére elhallgattak. Ajánlott tananyag lehetne azoknak, akik Kalapács József miatt hallanak egy kicsit nagyot.

Elvis Presley magyar helytartójaként is említhetnénk Komár Lászlót, aki már csak az égi páholyból figyeli a hazai zenei eseményeket. De 1986. július 21-én Harkányban minden zeneszerető élőben hallgathatta népszerű számait. Bohém fickó hírében állt Komár, ő rendre olyan bulit szokott csapni a fellépései során, ami miatt mindenki „megőrült" érte.

1986. július 21-én Komár László is megtáncoltatta a harkányi közönséget

Fotó: Laufer László

Állítólag a női nem nagy rajongója volt, ezt nyilatkozataiban nem is tagadta soha. A táncos lábú énekes még az öreg rockereket is képes volt elvarázsolni. A pécsi Rockmaraton idején volt programzáró is, aki még élt, mozgott, látott valamit az alkoholos fátyolon keresztül, az mind ott ropta vele, a színpad előtt, egy kisebb sátorban, felhevült hangulatban.