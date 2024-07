Jelen volt természetesen a siklósi vár várkapitánya, Régert András, aki arról gondoskodik, hogy a koncertek mellett idén se maradjon el többek közt a nagyszabású felvonulás, melyre kétszáz fővel számolnak. A szombati esemény a Posta parkból indul és a vár udvarára érkezik. Mindemellett a látogatók három napon át részt vehetnek a hagyományőrző programokon, lesz csatajelenet, fegyverbemutató és solymászbemutató is.

A koncertek szervezésénél figyelembe vették a fiatalabb és idősebb korosztályt is.

Fotó: Events in Baranya

A sajtótájékoztató helyszínének megválasztása nem véletlen, hiszen a térség és ezen belül Siklós város is kiemelkedik abban a turisztikai stratégiában, ami a helyi attrakciókat kapcsolja össze. Ahogy a polgármester hangsúlyozta,

mostantól a fürdőre is szeretnének kiemelt figyelmet fordítani, és a város sikeres programjaihoz kapcsolni a siklósi strandot is.

Ezért idén a koncertekre váltott belépőjegyek mellé 10 százalék kedvezmény jár a Siklósi Thermal Spa belépőjéből, valamint 20 százalék a siklósi várba váltott jegyekből.

- Azért gondoltuk, hogy csatlakozunk a rendezvényekhez, mert hiszünk abban, hogy közös kommunikációval, közös gondolkodással hatékonyabbak tudunk lenni, illetve mindenki láthatóbbá válik. Így egy olyan élménycsomagot tudunk kínálni a résztvevők számára, amiben megvan a kulturális program a vár által, a rekreáció a fürdőben és a szórakozás a fesztiválon

- nyilatkozta portálunknak a Hotel Castello Siklós & Thermal Spa üzemeltetési vezetője, Paár Tímea.

Koncertcunami Siklóson

Augusztus 9-11. között a történeti értékek bemutatása mellett a várfesztivál esti programjai is vonzóak a helyiek és a környéken élők számára. A szokásosan a vár kertjében felállított nagyszínpad éjszakába nyúlóan vonultatja fel a népszerű fellépőket. Riegl Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy a három együttműködő város, Siklós, Harkány és Villány a nyári szezonban is kiválóan össze tudja hangolni a helyi rendezvények koncertjeit. A Siklósi Várfesztivál 2024 pénteki napján idén fellép T.Danny és DESH, ezt követően DJ Pepe hajnalig szórakoztatja a közönséget. Szombaton a Beatrice érkezik, illetve a Kowalsky meg a Vega, az estét pedig DJ Tommy zárja.