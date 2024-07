A budapesti Klauzál Házban tartották meg azt a gálát, ahol Kovács Ferenc festőművész A Magyar Művészetért Díjrendszer Ex Libris kitüntetését kapta. A díjat 1987-ben alapították, és olyan hazai és határon túli magyarok kaphatják meg, akik sokat tettek a magyar művészetért és kultúráért. A siklósi festőművész több évtizedes munkásságára tökéletesen illik ez a meghatározás. Kovács Ferenc többek között alapító tagja volt az 1991-ben életre hívott és napjainkban 70 tagot számláló Siklósi Szalonnak, melynek a mai napig főszervezője. Itt, a siklósi várban lévő kiállítást nézve ismertette gondolatait a művész az elismerés apropóján.

A festőművész A Magyar Művészetért Díjat vehette át

Fotó: Löffler Péter

– Milyen érzések kavarognak Önben a díj kapcsán?

– Minden elismerés, amit kap az ember, az jól esik. Az, hogy mások is észreveszik az ember munkáját, hogy valamit jól csinál. Ez nem jelenti azt, hogy megáll az ember a munkában, ugyanúgy dolgozunk tovább, de a lelkünk mélyén ez jó érzés. A díj odaítélésénél bizonyára nagyban hozzájárulhatott a Siklósi Szalon kapcsán végzett munka, ahol a hazánkban élő művészeken kívül minden évben határon túli magyarokat is szerepeltetünk.

– Mi jellemzi az aktuális munkáit?

–Én is absztrakt festőként indultam a főiskola után. De most visszatértem és akvarellezek. A természeti jelenségeket, emlékképeket festem meg. Már nem akarom a világot megváltani, inkább hangulatokat teremtek. Volt olyan az én életemben is, hogy kifeszítettem egy 8 méteres vásznat, vödörrel öntöztem, folyt le a festék. Sok mindent kipróbáltam. A festészetben mindenki keresi a másságot, a különlegességet, hogy tudna kitűnni a többi közül, ebből abszurd dolgok is születnek. Ez a 21. század.

Munkásságával még a tengerentúlra is eljutott a festőművész

Kovács Ferenc 1946-ban született Kisszentmártonban, ám Siklóson nőtt fel, a Táncsics Gimnáziumban érettségizett, Lantos Ferenctől tanulta a festészet alapjait. A Pécsi Tanárképzőn rajztanári diplomát szerzett, majd a Képzőművészeti Főiskolán tett kiegészítőt. Dolgozott a megyei, a siklósi művelődési központban, tanított a Táncsics Gimnáziumban. Több hazai és külföldi művésztelep rendszeres látogatója és kiállító alkotója, festményei és grafikái számos európai és tengerentúli országba eljutottak. A Siklós Art, a Siklósi Szalon és a fiatalok képzőművészeti táborának alapítója és főszervezője. Anno a vármegye vizuális művészetének felelős vezetője is volt, illetve a siklósi vár várkapitánya. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Díjai között meghatározó, hogy kétszer vehette át a Baranya Megye Művészeti Díjat, az MTVA művészeti díját is megkapta.