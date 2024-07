Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei Siklósi Várfesztivált augusztus 9. és 11. között tartják meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezők most is minden korosztályra gondoltak. A Siklósi Várban és környezetében lesznek lovagi tornák, felvonulás, hagyományőrző programok, fegyverbemutató és solymászbemutató, csatajelenetek is. A helyiek számára kedvezményes bérletvásárlásra van lehetőség.