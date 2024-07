A KULTIK moziban nemcsak nagyvásznon találkozhatnak a rajongók a sikersorozat szereplőivel, hanem személyesen is. A hétvége minden vetítése előtt beugranak a moziba a Minyonok, hogy örömet okozzanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Lehet velük fotózkodni, meg lehet őket ölelni, és még autogramot is szívesen adnak. Azonban az élménynek itt még nincs vége, hiszen magukkal hozzák kedvenc édességüket az óriás banános pillecukrokat és mozis ajándékaikat is. A legnagyobb rajongók igazi Minyon plüssökre és kulacsokra is lecsaphatnak.

A találkozást követően pedig kezdetét veszi Gru negyedik kalandja, amelyben Gru, Lucy és a lányok – Margo, Edith és Agnes – mellett egy új családtagot is üdvözölhetnek a nézők, ifjabb Grút, akinek feltett szándéka, hogy az apját szekírozza. A kaland azonban nem csak ebből áll, hiszen főhősünk új ellenségekkel kerül szembe, Maxime Le Mallal, és femme fatale barátnőjével, Valentinával is.

A pécsi Uránia Mozi július 6-án négy alkalommal – 12:30; 14:30 (3D); 16:30; 18:30 –, míg július 7-én háromszor – 14:30; 16:30; 18:30 (3D) – vetíti az animációsfilmet.