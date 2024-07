Koncertek tekintetében zsúfolt hétnek néz elébe minden fesztiválozó. Amire büszkék lehetünk, hogy több színpadon is találkozhatunk baranyai zenekarokkal és fellépőkkel. A 30Y és a Kiscsillag több helyen is fellép, ráadásul Lovasi Andrást egy fesztiválon többször is láthatjuk. A teljesség igénye nélkül felsoroltuk a héten fellépőket.

A Campus Fesztivál július 24-én kezdődik, 28-án fejeződik be. Lovasi Andrást a Csík Zenekar vendégeként láthatjuk pénteken 18.30-kor a Metal-Sheet Nagyszínpadon, szombaton 21.10-kor pedig az OTP Bank Nagyszínpadán koncertezik.

Majdnem minden napra jut egy baranyai fellépő, a szerdai, első napon Boebeck fog színpadra lépni, csütörtökön Regán Lili keverésére bulizhatnak a hajnalban is mulatók. Pénteken Lovasi András saját zenekarával, a Kiscsillaggal is megmutatja magát éjfélkor, de ezen a napon újra fellép Regán Lili is. Szombaton a Mehringer, a Vodka for Kids is szórakoztatja a közönséget a 30Y mellett. Elmondhatjuk, ezen a héten is meghódítják zenészeink az ország keleti részét.

A pécsi zenészek a sokszínűséget viszik a Művészetek Völgyébe

Az előző héten elkezdődött a Művészetek Völgye Kapolcson és a környező településeken. Már a falvak közötti utazáson találkozhatunk pécsiekkel, a Zenélő buszon kedden 3-kor a Kacaj boldogítja az utazókat. Később a csapat a taliándörögdi Világzenei udvar színpadán zenél este 11 órakor. Csütörtökön a Panoráma Nagyszínpad közönsége üdvözölheti a Kiscsillagot este fél 9-kor, aznap a Doggos a Petőfi udvarban örvendezteti meg a közönséget 23.45-kor. Pénteken a 30Y is a nagyszínpad vendége lesz, este 11-kor, de a pécsi vonalat a Fejnélküli lovas zárja vasárnap fél 5-kor.