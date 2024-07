Rendkívüli nyitvatartás 50 perce

Nincs megállás: a Retro Könyvvásár a Zsolnay Fényfesztiválon is

A Retro Könyvvásár életében nincs megállás az idei esztendőben. A tizenötödik évadját ünneplő kezdeményes március 22-én nyitotta meg kapuit a Király utca 9-es szám alatt található udvarban. Viszont, ahogy már megszokhattuk a Retrovárium mozog is, és több téréségi rendezvényre is kitelepül Olvasóliget néven az évben, amelyekből jó pár már le is zajlott.

Czeczon Enikő Czeczon Enikő

Fotó: Löffler Péter

A kitelepülések már nem sokkal nyitás után elkezdődtek, hiszen a Retro Könyvvásár kinn volt április 20-án a Tettyén, a Duna-Dráva Nemzeti Park szervezésében megvalósult Föld napja rendezvényen, majd május végén is részt vettek két nagy eseményen, amelyből az egyik a Nyitott Udvarok-Szabad Terek programsorozat, a másik pedig a Zsolnay Negyedben megrendezett gyereknapi ünnepség volt. A tizenötödik évadban a Retro Könyvvásár tervei között szerepelt, hogy hosszú idő elteltével újra kitelepüljön a Fishing on Orfű fesztiválra. Ez a célkitűzés pedig meg is valósult, és az Olvasóliget nagy népszerűségnek örvendett a fesztiválozók körében június 26. és 29. között. Reggel 8-tól délután 6-ig folyamatosan érkeztek olvasni a nyugodt kikapcsolódásra vágyók, valamint itt volt lehetőség arra, hogy társasjátékozzanak egy jót.

A Fishing után azonban nem pihen a Retro Könyvvásár és Márkus István sem, a Retrovárium motorja, hiszen július 4. és 7. között a Zsolnay Fényfesztivál keretében újra lesz éjszakai LIGHT könyvvásár. Ennek keretében a kapualjba települnek ki retro fotelekkel, babzsákokkal és könyvekkel. és rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben: július 5-én este 7 és éjfél között, július 6-án pedig az udvarban délután 1 és 6 óra között, majd szintén este 7 és éjfél között a kapualjban lesz nagyszabású könyvvásár és fényfeszt pihenő.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!