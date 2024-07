Az idei esztendőben is megszervezi a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat a PécsLIT Irodalmi Fesztivált. Az esemény most is hat napból fog állni, így szeptember 9. és 14. között várja majd az olvasás és a könyvek szerelmeseit. A program még nincs meg, de a szervezők már csepegtettek néhány információt arról, hogy kikekkel találkozhatunk a rendezvényen. A PécsLIT vendége lesz Rakovszky Zsuzsa, Kemény Lili, Darvasi László, Nyáry Krisztián, Jászberényi Sándor, Háy János, Szvoren Edina, Beck Zoli, Grecsó Krisztián, Zoltán Gábor, Cserna-Szabó András és Kukorelly Endre.