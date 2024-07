Pécstől délre, a kiváló magyar borok vidékén, két faluban (Nagyharsány, Beremend), a Szoborparkban, a Vylyan és a Mokos Pincészet tereiben kerül sor az Ördögkatlan Fesztivál eseményeire. Baranya legnagyobb összművészeti kavalkádja július 30. és augusztus 3. között 400 programnak és produkciónak ad otthont.

Ördögkatlan Fesztivál: pár nap és rajtol

Mentés másként – ezt a kifejezést választotta jelszavának 2024-ben az immár 17 éves Ördögkatlan Fesztivál. A jelszó a szervezők arra irányuló szándékát fejezi ki, hogy megmentsék, s egyben újrateremtsék a múlt értékeit.

Az Ördögkatlan Fesztivál idei programjában 66 színházi előadás, 119 zenei program, 36 családi és 33 irodalmi program szerepel, valamint 48 workshop és 26 kiállítás.

Az idei év különleges díszvendégei között lesz Korniss Péter fotográfus, aki az Ördögkatlanban ünnepli 87. születésnapját. A magyar fotográfia Mestere a „Hosszú úton” című gyűjteményéből mutat be egy válogatást a Vylyan kiállítóterében.

A Katlan vendége lesz továbbá Miquéu Montanaro, a francia-oxitán muzsikus, aki virtuóz játékával egymaga képes teljes koncertélményt nyújtani. Idén három különböző koncertet is ad, workshopokat tart, illetve ő a zenei vezetője annak a francia-magyar nagyzenekarnak, mely az utolsó estén világpremierként vetítendő „Drakula halála” című filmet kiséri.

Köles Ferenc színművész, aki az Ördögkatlan Fesztivál visszatérő vendége, 2024-ben Vaclav Havel „Audiencia” című, a Pécsi Nemzeti Színházban már debütált tragikomédiájának sörmestereként mutatkozik be Katona Levente oldalán, illetve vezeti majd a Faluturisták interaktív előadását. Levetítik továbbá a fesztiválon Karácsony Péter „Kis Hatalmasok” című kisjátékfilmjét, amely több díjat is elhozott Rómából (Rome Prisma Independent Film Awards), köztük Köles Ferenc a „Legjobb Férfi Főszereplő” díját.

Az Ördögkatlan Fesztivál több száz programmal várja látogatóit

Szintén díszvendégként érkezik Nyáry Krisztián, aki eligazítást ad kortárs irodalom világában.

Az idei fesztivál kulcsszava a „mentés másként”, mely az új művek születésére utal, amelyek a múlt és a jelen találkozásából fakadnak. Ilyen projekt például a Drakula-projekt, amely egy régi-új némafilm születését jelenti

– írják a fesztivál szervezői.