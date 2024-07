A több tízezer fős közönség ezúttal is borítékolható és a hagyományok szerint ezúttal is pazar a díszvendégek listája. Jön a legendás fotós Korniss Péter, aki az Ördögkatlanban ünnepli 87. születésnapját és a Hosszú úton című gyűjteményéből mutat be válogatást a Vylyan kiállítóterében.

Koncertet ad Miquéu Montanaro, a francia-oxitán muzsikus, továbbá workshopokat tart, és a zenei vezetője a francia-magyar nagyzenekarnak, mely az utolsó estén világpremierként vetített vadonatúj „Drakula”-filmet kísér zenével. S díszvendég ezúttal a pécsi színművész Köles Ferenc is, aki Vaclav Havel Audiencia című tragikomédiájának sörmestere lesz. Továbbá levetítik a Kis Hatalmasok című kisjátékfilmet, mely több díjat is elhozott Rómából, köztük Köles Feri kapta a Legjobb Férfi Főszereplő díjat.